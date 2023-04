20-jarige vrouw doodgeschoten nadat ze per ongeluk op verkeerde oprit rijdt

Een 20-jarige vrouw is in de Amerikaanse staat New York doodgeschoten nadat zij en haar vrienden per ongeluk op de verkeerde oprit reden. Een 65-jarige man is aangeklaagd wegens doodslag.

Nienke Wensveen Bron: The New York Times, The New York Post

De 20-jarige Kaylin Gillis was zaterdagavond met drie anderen onderweg naar een vriend in de Amerikaanse staat New York, toen ze per ongeluk de verkeerde oprit insloegen. Eenmaal ze zagen dat ze bij het verkeerde huis waren aanbeland, wilden ze weer omkeren en wegrijden. Maar op datzelfde moment kwam de eigenaar van het huis, Kevin Monahan, naar buiten. De man schoot minstens twee keer naar de auto. Een van de kogels raakte Gillis.

Omdat de vrienden zich in een afgelegen gebied bevonden, moesten ze nog ruim 9 kilometer rijden voordat ze bereik hadden om het alarmnummer 911 te bellen. Hulpverleners die ter plekke snelden probeerden het leven van Gillis nog te redden, maar de jonge vrouw werd uiteindelijk doodverklaard.

“Ze was een onschuldig jong meisje dat met haar vrienden op zoek was naar het huis van een andere vriend. Helaas reden ze op deze oprit”, aldus sheriff Jeffrey J. Murphy tijdens een persconferentie. “Er was geen reden voor meneer Monahan om zich bedreigd te voelen. Zeker niet omdat het voertuig de oprit al leek te verlaten.” Volgens hem was ook niemand uit de auto gestapt.

Volgens Murphy wilde Monahan niet meewerken toen de politie bij zijn huis aankwam. Pas een uur later kon hij gearresteerd worden. Hij zit nu in de gevangenis totdat hij voor de rechter moet verschijnen. De sheriff wilde niet zeggen welk vuurwapen gebruikt werd en of er wapens in het huis gevonden zijn.

Gelijkaardig incident

De familie van Gillis is erg bedroefd om haar dood. “Ze was zo jong en ze had nog zoveel om voor te leven”, zegt haar nicht Haleigh Eustis tegen TheNew York Post. “Ze had een liefhebbende vriend en een grote, liefhebbende familie. Ik ben zo boos dat ze dat niet meer kan hebben.” Om de familie te helpen met de kosten van de begrafenis wordt er geld ingezameld via website GoFundMe. Daar is inmiddels al ruim 41.000 euro gedoneerd.

De schietpartij komt een aantal dagen na een soortgelijk incident. Toen werd de 16-jarige Ralph Paul Yarl neergeschoten nadat hij bij het verkeerde huis aanbelde om zijn broers op te halen. De jongen overleefde de twee schotwonden en herstelt nu in het ziekenhuis. Maandag is er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de tachtiger Andrew Lester, nadat hij eerder vrij was gelaten. Er lopen twee aanklachten tegen hem, waaronder gewapende criminaliteit.

