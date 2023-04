Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wil “indien nodig” bemiddelen bij overname KV Oostende: “Door erfpacht toch betrokken partij”

KV Oostende zit in vieze papieren. Sportief maar ook naast het veld. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) hoopt dat er snel nieuws komt over een overname van de club. En als dat nodig is, wil de burgervader zélf bemiddelen. “Want als KVO verdwijnt, gaat die nieuwe tribune automatisch naar de stad. Maar zitten we wel zonder voetbalclub”, zegt Tommelein.

Tommelein maakte al het een en ander mee met KV Oostende. Hij zag ze nog voetballen in derde klasse, en was er ook bij toen KVO bijna failliet ging maar alsnog overgenomen werd door de Amerikaanse investeerders. Hij is een echte supporter. Ook nu bevindt het schip zich in woelig water: de degradatie naar de Challenger Pro League - ofwel tweede klasse - is een feit. En ondertussen is het alle zeilen bijzetten om de licentie te halen. “Als stad zijn we toch een beetje betrokken partij”, zegt Tommelein. “Want de tribune die KVO huurt van Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, staat op grond die wij in erfpacht geven.” Die beruchte tribune hangt als een molensteen rond de nek van KVO: het betaalt jaarlijks 800.000 euro huur aan Coucke, maar in 1B is zo’n kost niet te betalen.

Niet rechtstreeks betrokken

Het Amerikaanse PMG wil KV Oostende graag overlaten, en er lopen gesprokken met verschillende investeringsgroepen. De Saudische eigenaars van Newcastle kwamen recent op bezoek maar er werd ook al gepraat met het Chinese Fosun. “Het is belangrijk dat die overname een goede afloop kent”, weet Tommelein. “En als dat nodig is, wil ik gerust bemiddelen in die gesprekken. Natuurlijk is zo’n overname iets waar wij niet rechtstreeks in betrokken zijn: dat is voer voor die bedrijven. Het is niet de bedoeling ik een leidinggevende rol ga nemen. Maar als de stad kan helpen: graag.”

Profvoetbal in Oostende is van vitaal belang voor de stad. Het genereert jobs, inkomsten en bezoekers. En KV Oostende is natuurlijk ook een mooie ambassadeur. Eerder verloor Oostende ook al Hermes, de professionele volleybalploeg bij de dames. “KV Oostende mag niet verdwijnen in het profvoetbal. Als dat gebeurt, staat er in de erfpachtovereenkomst met de stad dat die nieuwe tribune onze eigendom wordt. Maar daar zijn we niet veel mee: dan heeft de stad een tribune, maar geen voetbalclub. Ik kan alleen maar hopen dat er snel een oplossing komt waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit in het belang van de club, maar ook van onze stad.”