Zwarte tiener neergeschoten die aan verkeerde huis aanbelde, schutter aangeklaagd: “Raciaal motief”

De 16-jarige Ralph Yarl ging vorige week donderdag zijn broertjes ophalen, maar stond aan het verkeerde adres. Huiseigenaar Andrew Lester (84) opende bijna meteen het vuur en raakte de jongeman aan het hoofd en in de arm. Lester is maandag aangeklaagd en wordt gearresteerd.

Yarl ging donderdagavond plaatselijke tijd zijn twee jongere broertjes afhalen van een verjaardagsfeestje in Kansas City, Missouri. Dat feestje vond plaats in 115th Street, maar de tiener had zich vergist en had aangebeld of geklopt bij een huis in 115th Terrace. Volgens de eerste vaststellingen opende de bewoner van dat huis, Andrew Lester, zijn voordeur en loste hij bijna meteen twee schoten door de glazen buitendeur. Yarl werd links aan zijn hoofd geraakt en viel op de grond. Daarop werd hij nog eens geraakt in de rechterarm.

Lester verklaarde na aankomst van de politie dat hij Yarl voor een inbreker had gehouden en dat Yarls postuur hem “doodsbang” had gemaakt. De tachtiger werd opgepakt, maar kon 24 uur later beschikken. De tiener zocht hulp bij de buren en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen herstelt Yarl thuis verder van zijn verwondingen.

De politie kreeg het voorbije weekend veel kritiek te slikken omdat Lester opnieuw was vrijgelaten. Ondertussen is hij aangeklaagd voor opzettelijke slagen en verwondingen met gebruik van een vuurwapen, waarvoor de tachtiger levenslang kan krijgen. In Missouri is het gebruik van dodelijk geweld uit zelfverdediging toegestaan, maar daarvan is in deze zaak volgens openbaar aanklager Zachary Thompson geen sprake.

“Er speelde wel degelijk een raciaal motief in”, zei Thompson maandagavond plaatselijke tijd op een persconferentie. Lester wordt echter niet beschuldigd van een haatmisdrijf, legde Thompson uit, omdat daar in Missouri lichtere straffen op staan. Omdat beschuldigden in de VS geen twee keer veroordeeld kunnen worden voor dezelfde misdaad, zouden er zo problemen kunnen ontstaan. Er is tegen Lester nu ook een arrestatiebevel uitgevaardigd.