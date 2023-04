Vakbonden dienen actieaanzegging in bij VRT na “spreekverbod” voor personeel

De vakbonden bij de VRT hebben in gemeenschappelijk front een actieaanzegging ingediend. “Wij zullen alle spontane acties van VRT-medewerkers ondersteunen”, zeggen ze dinsdag in een persbericht.

De aanzegging is een reactie op de maandag uitgelekte mail van VRT-topman Frederik Dela­place aan het personeel. Daarin zei hij dat alleen nog de communicatiedienst met buitenstaanders over de openbare ­omroep mag spreken. Medewerkers die vragen krijgen, moeten reageren met “geen commentaar”.

De christelijke vakbond ACV VRT zegt “geschokt” te zijn. “Mensen de mond snoeren, is een teken van zwakte”, klinkt het in een persbericht. De vakbond had gehoopt dat de CEO zou kiezen voor verzoenende taal, een jaar na de aankondiging van een transformatieplan, met enkele tientallen ontslagen en de uitbesteding van de productie van Thuis. Maar “hij besloot dat het tijd was om zijn voltallige personeel af te dreigen en zwijgplicht op te leggen”, luidt het in een persbericht. “Vandaag heeft het vertrouwen in de directie een absoluut dieptepunt bereikt.”

“Angstcultuur”

Volgens de socialistische vakbond ACOD-VRT heerst er sinds de aankondiging van dat transformatieplan een “angstcultuur” op de VRT. En die wordt door “deze laatste blunder” van de CEO alleen maar versterkt, luidt het. “De VRT van vandaag is niet meer de openbare omroep waar wij voor staan.”

“Bijna iedereen op de VRT is loyaal aan de openbare omroep als instituut”, zegt ACOD nog. “Maar daarbij hoort ons recht op vrije meningsuiting en de plicht om in te grijpen als het verkeerd loopt. De openbare omroep wordt alleen maar beter en wordt alleen maar sterker als we kritisch mogen blijven denken én ons gedacht mogen blijven zeggen.”

ACOD-secretaris Wies Descheemaeker verduidelijkt nog dat er nog geen concrete stakingen of andere acties gepland staan. “Maar als de VRT-medewerkers daar binnenkort voor kiezen, zullen we hen steunen. We willen de directie tonen dat het ons menens is. Na een lastig jaar was dit de druppel.”

De drie vakbonden bij de VRT - met ook nog de liberale bond VSOA-VRT - vragen de directie om snel uitleg te geven bij het initiatief en de communicatie, “en om het beleid bij te stellen”.

Mail

“Hoge bomen vangen veel wind en wees er maar zeker van dat niet iedereen ons dat succes zomaar gunt”, stond te lezen in de gelekte mail van Delaplace, na een korte passage over enkele goede cijfers. “Net daarom is het erg belangrijk dat we naar de buitenwereld een rechtlijnig en eenduidig verhaal blijven vertellen. De communicatiedienst heeft hier een uitgekiende strategie rond uitgedokterd, maar die kan enkel werken als we onszelf geen stokken in de wielen steken. En dat doen we helaas wel nu en dan. En om eerlijk te zijn: gewoon te vaak. Door onvoorzichtige uitspraken in gesprekken met journalisten, door vertrouwelijke informatie te delen met externen, door ondoordachte posts op sociale media … ondergraven we vaak zelf het beeld van de sterke mediaorganisatie die we nochtans zijn.”

Dat zijn vraag niet vrijblijvend is, blijkt uit de laatste paragraaf. “Ik heb de communicatieploeg gevraagd de richtlijnen ter zake nog eens te updaten en met jullie te delen zodat ze voor iedereen helder zijn. Zodra dat gebeurd is, gaan we er ook wat strenger op toezien”, aldus Delaplace, die sinds augustus 2020 aan het roer staat van de openbare omroep. “Een sterk merk bouw je immers maar door er met zijn allen aan te werken, van kersvers stagiair tot schermgezicht. En voor wie geen zin heeft in lange teksten is hier alvast één gouden regel: communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: Geen commentaar.”