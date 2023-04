Archeologen stuiten op extravagante Romeinse wijngaard nabij Rome

Archeologen hebben een grote wijngaard ontdekt uit de oud-Romeinse tijd op een landgoed nabij Rome. Het is nog maar de tweede keer dat zo’n groot wijngoed uit de Oudheid, gericht op het amusement van bezoekers, wordt blootgelegd.

Op het bekende landgoed van de Villa van de Quintilii, dat 24 hectare groot is, werden eerder al badhuizen, een theater en een renbaan gevonden. Bij de zoektocht naar de ingang van die laatste site stootten archeologen per toeval op het wijngoed uit de derde eeuw na Christus.

Op basis van de extravagante eetzalen, met uitzicht op de wijnverbouwende slaven, vermoeden onderzoekers dat de focus in deze wijngaard eerder lag op het vertier van rijke Romeinen dan op de wijnproductie zelf. Mogelijk bracht de keizer er zelf ook geregeld een bezoek. Wijn zou via witmarmeren kanalen hebben gestroomd en in fonteinen gepresenteerd.

Hoewel het bouwwerk wel bekende kenmerken uit de tijd heeft, zouden de architectuur en decoratie eerder uniek zijn. Volgens de onderzoekers is deze mate van luxe eerder zeldzaam voor het tijdperk.

De opgravingen zijn nog niet klaar. Archeologen hopen nog op bijkomende financiering om hun werk voort te zetten.