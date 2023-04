DE INSIDER. “Nee, we moeten geen medelijden hebben met prins Laurent. Maar je moet wel zijn documentaire bekijken”

‘Prins op overschot’, zo heet de nu al veelbesproken Canvas-documentaire over prins Laurent, die vanaf woensdag op tv komt. Laurent werkte er zelf niet aan mee, maar de documentaire onthult toch heel wat over het kleurrijkste lid van de koninklijke familie. “Hij zegt zelf dat hij niet zal kijken”, vertelt reporter Tom de Leur, die zich verdiepte in het leven van de prins. “Maar allicht heeft hij alle afleveringen al gezien.”