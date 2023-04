Werd hij ontvoerd en vermoord door drugsbaron? Zoon wanhopig op zoek naar vader die drie jaar geleden in Antwerpen verdween

Drie jaar geleden verdween de 64-jarige Barrie Wright nabij zijn toenmalige woonplaats in Brasschaat en tot op vandaag ontbreekt nog steeds elk spoor van hem. Nu het onderzoek dreigt stil te vallen, doet zijn zoon Tommy (22) er alles aan om de zaak toch nog in een stroomversnelling te brengen. Hij doet zijn verhaal aan de Britse krant The Daily Mail: “Een paar dagen na zijn verdwijning kreeg ik een bericht dat hij ontvoerd was.”

Door met zijn verhaal naar de media te stappen, hoopt Tommy toch nog extra tips te kunnen krijgen over zijn vader. Hij gaat ervan uit dat hij vermoord is, maar wil graag “gerechtigheid” voor de daders.

Het levensverhaal van Barrie Wright is er één dat zo uit een film lijkt te komen. Geboren in Londen bracht Barrie zijn jonge jaren vooral door tussen paarden en vrouwen. Hij was een professioneel jockey. Geen supertalent, maar toch verscheen hij af en toe in de krant. Al was dat laatste meer door zijn turbulente liefdesleven dan door zijn sportieve prestaties. Zo had hij onder meer een affaire met Pamella Bordes, een voormalige Miss India die destijds ook gelinkt werd aan de toenmalige minister van Sport van het Verenigd Koninkrijk. Een oude ruitersvriend omschreef Barrie als “een feestbeest met een onverzadigbaar libido”. Een playboy dus, maar tot dan wel een weinig gecontesteerd figuur. Dat veranderde begin deze eeuw.

© rr

Plots werd Barrie in verband gebracht met de misdaadwereld. Na een undercoveroperatie van zes jaar rolde de Britse politie een grootschalige cocaïnehandel op onder leiding van Brian Wright (geen familie van Barrie), bijgenaamd ‘The Milkman’. Even later bekende Barrie, die ondertussen naar Brasschaat was verhuisd en daar ook een nieuwe Vlaamse vriendin had gevonden, dat hij informatie over paardenrennen had verkocht aan de drugsbaron. Die had dat op zijn beurt gebruikt om drugsgeld wit te wassen door in te zetten op paardenraces.

Vrijgesproken

The Milkman werd veroordeeld tot dertig jaar cel, Barrie werd vrijgesproken en trok zich terug in een appartementje op twintig minuten van de Antwerpse haven. Hij leefde er samen met een negentien jaar jongere schoonheidsspecialiste uit het Antwerpse en kreeg ook een kind met haar: Tommy.

© rr

Maar de Antwerpse politie bleef hem wel in het oog houden. Zij waren ervan overtuigd dat Barrie zich niet alleen voor de liefde in Brasschaat gevestigd had. Gazet van Antwerpen berichtte kort na zijn verdwijning in 2020 dat de naam van Barrie Wright “de jongste twintig jaar met de regelmaat van de klok opdook in gerechtelijke onderzoeken naar drugshandel en andere vormen van georganiseerde misdaad”. Sommige bizarre gedragingen leken inderdaad te bevestigen dat Barrie bezig was met louche zaken. Volgens zijn zoon reisde Barrie geregeld enkele dagen naar het buitenland zonder daar een duidelijke reden over te geven. Aan zijn omgeving vertelde Barrie dan weer dat hij de kost verdiende met bitcoins en gokken.

De relatie met de moeder van Tommy liep vrij snel op de klippen, maar met zijn zoon bleef Barrie wel een goed contact onderhouden. De twee woonden zelfs samen toen Barrie in 2020 verdween. Tommy was toen twintig jaar. Barrie had nog een afspraak en zou binnen een paar uur terug zijn, vertelt Tommy. Maar de jongeman zag zijn vader nooit meer terug.

Wraakactie?

De eerste dagen na de verdwijning nam Tommy zelf het heft in handen. Hij vreesde dat het inschakelen van politie zijn vader nog meer in gevaar zou brengen. Eerst ontdekte hij dat zijn vader een hotelreservatie had gemaakt. Daar was hij wel degelijk aangekomen, maar had hij nooit uitgecheckt. Via een vriend van zijn vader leerde Tommy vervolgens dat Barrie ook een beveiligde smartphone had. Toen hij het apparaat een bericht stuurde, kreeg hij als antwoord dat zijn vader ontvoerd was. De kidnappers eisten losgeld en probeerden met Tommy te onderhandelen.

Pas na acht dagen, toen zijn berichten plots niet meer beantwoord werden, lichtte Tommy de politie in. Hij vreesde dat er iets was misgegaan en dat zijn vader vermoord werd. Een theorie is dat Brian Wright, The Milkman, zich op zijn voormalige vriend heeft willen wreken wegens zijn bekentenissen aan het gerecht. Maar daar gelooft Tommy zelf niet in.