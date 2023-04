Ondanks verdrag overgebracht naar de hel: dit is de beruchte Evin-gevangenis in Iran waar nu ook Olivier Vandecasteele wegkwijnt

Wekenlang in de isoleercel, stokslagen, elektroshocks en een verbod op medicatie. De Evin-gevangenis, na 408 dagen eenzame opsluiting de nieuwe ‘thuishaven’ van de West-Vlaamse ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, is een plek op aarde waar je echt niet wil belanden. Politieke tegenstanders en buitenlandse “spionnen” van het Iraans regime kwijnen er weg. “Olivier is op.”