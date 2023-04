Westen verwacht dat Poetin “alle middelen die hij nog heeft” zal gebruiken in Oekraïne

De westerse leiders verwachten dat Vladimir Poetin alle middelen zal inzetten die hij nog heeft als reactie op het nakende Oekraïense tegenoffensief. Inclusief nucleaire dreiging en cyberaanvallen dus. Dat is gezegd op de G7-top in Japan, vernam The guardian.

In Japan vond de voorbije dagen een G7-top plaats met alle buitenlandministers. De Britse delegatie vertelde na afloop aan The guardian dat de algemene verwachting daar was dat de Russische president “alle middelen die hij nog tot zijn beschikking heeft”, inclusief nucleaire dreiging en cyberaanvallen dus, gaat inzetten om het verwachte Oekraïense tegenoffensief te counteren. “Rusland zal wraak willen nemen en zal bereid zijn tot het gebruik van extreme tactieken”, klinkt het.

Enkele weken geleden had de gewezen Russische president Dmitri Medvedev gezegd dat Moskou klaar was voor dat tegenoffensief van de Oekraïners. Hij zei toen dat zijn land “absoluut elk wapen” zou gebruiken als Kiev de Krim, in 2014 geannexeerd door Rusland, zou proberen te heroveren. Volgens militaire experts is het duidelijk dat Rusland zich in het defensief heeft teruggetrokken in Oekraïne, om zo het tegenoffensief af te wachten.

De G7-landen waren ook scherp voor de nucleaire dreigingen van Poetin en zijn beslissing om die kernwapens in Wit-Rusland te plaatsen. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij de G7. De aanwezige delegaties benadrukten na afloop van de top wel dat er een “open uitwisseling van ideeën” was in Japan over hoe het conflict in Oekraïne verder aangepakt moet worden. Er is ook gepraat over hoe de oorlog mogelijk beëindigd kan worden, en volgens de Britse premier Rishi Sunak zal dat absoluut aan de onderhandelingstafel gebeuren.