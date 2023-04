Geen doorbraak na 10 uur overleg bij Delhaize: stakingen gaan verder en “worden wellicht nog intensiever”

De stakingen in de winkels van Delhaize gaan verder en worden nog intensiever. Dat is de conclusie van de vakbonden na dinsdag 10 uur overlegd te hebben met de directie, voor het eerst met een sociaal bemiddelaar erbij. “Wij zijn heel ontgoocheld”, zeiden ze na afloop op een persconferentie. “De woede is nog toegenomen.”

De vakbonden bij Delhaize hadden dinsdag een eerste overleg met de directie van de supermarktketen onder begeleiding van een bemiddelaar. Dat begon rond 8 uur in de kantoren van de FOD Werkgelegenheid in Brussel. De hele middag werd vergaderd, en om 18.15 uur werd de pers bijeengeroepen voor een persconferentie van de vakbonden.

“We hebben tien uur gewacht op witte rook of er over een alternatief gepraat kon worden”, klonk het achteraf op een persconferentie van de vakbonden. “Dat was onze vraag, of we samen naar een alternatief konden zoeken. Het antwoord daarop is neen gebleken. Wij hebben dan gezegd: daar willen wij niet mee verder. De bemiddelaar moet helaas ook vaststellen dat er geen mogelijkheid tot bemiddeling is. Het is duidelijk dat de directie en de bemiddelaar de handdoek in de ring hebben gegooid.”

De stakingen gaan dus verder, zeiden de vakbonden duidelijk. “En ze zullen straffer en intensiever worden. Omdat de directie de werknemers als meubels beschouwt en die mee verkoopt. Wij zijn heel ontgoocheld. Onze woede is nog toegenomen. We staan hier tegenover een muur, waar niet eens een deur of poort in is. De directie zegt ons eigenlijk: vakbonden, jullie zijn dom. Hier is plan A en dat is de enige mogelijkheid. Zo kan het niet.”

Myriam Delmée van de Franstalige Setca zei zelfs te vrezen dat de vastberadenheid onder het personeel “tot geweld” kan leiden “omdat de directie onrechtvaardig is”.

Begin maart maakte Delhaize bekend dat het zijn 128 eigen winkels wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden verzetten zich daartegen. Al meer dan een maand zijn er daardoor stakingen in verschillende winkels van de keten. Dinsdag waren nog 20 winkels niet toegankelijk.