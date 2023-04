Moeder van jongen die werd neergeschoten omdat hij aan foute deur aanbelde, reageert: “Hij weent emmers vol tranen”

De moeder van de tiener die vorige donderdag neergeschoten werd door een 84-jarige man toen hij aan de verkeerde deur aanbelde, heeft aan de alarmbel getrokken over de mentale toestand van haar zoon. “Hij speelt het incident opnieuw en opnieuw af in zijn hoofd en weent emmers vol tranen”, zegt ze bij CBS mornings.

Ralph Yarl, een 16-jarige zwarte jongen uit Kansas City, werd donderdag neergeschoten door Andrew Lester (84) toen hij aan de verkeerde deur aanbelde. Eigenlijk moest hij in 115th street zijn broertjes ophalen, maar hij belde aan in 115th Terrace. Lester schrok en schoot de jongen aan het hoofd en in de arm.

Zijn moeder Cleo Nagbe heeft in een interview in het tv-programma CBS mornings gezegd dat het fysiek niet goed met hem gaat, maar dat hij het ook mentaal moeilijk heeft. “Hij speelt het incident opnieuw en opnieuw af in zijn hoofd”, zei ze. “Hij communiceert af en toe, maar meestal zit hij gewoon voor zich uit te staren. Er stromen emmers vol tranen uit zijn ogen.” Zelf huilt ze daardoor ook veel, zegt ze. “Als je je kind zo ziet zitten, dan is er niets dat je kan zeggen...”

Voor zijn fysieke klachten wordt hij opgevolgd door een team van dokters. Hij herstelt thuis. Maandag had hij een gesprek met Joe Biden, die zei dat hij zou bidden voor de jongen en opriep tot gerechtigheid. Andrew Lest wordt aangeklaagd voor opzettelijke slagen en verwondingen en gebruik van een vuurwapen.