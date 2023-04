Plots gaat het snel voor de neef van Sugar Jackson: een week na zijn debuut krijgt Aaron Osei Bonsu profcontract bij Beerschot

Antwerpen

Vrijdagavond maakte de 18-jarige Aaron Osei Bonsu in de thuiswedstrijd tegen Club NXT zijn debuut voor het eerste elftal van Beerschot. Deze week tekent de flankaanvaller, die tot zijn elfde in Ghana woonde, op het Kiel zijn eerste profcontract. Osei Bonsu begon in België te voetballen bij amateurclub VK Valaarhof en is een neef van de Antwerpse ex-bokser Sugar Jackson.