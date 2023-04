Rode Duivel Loïs Openda ziet sterke prestaties in Ligue 1 bekroond met trofee voor Speler van de Maand

Loïs Openda is uitgeroepen tot Speler van de Maand in maart in de Ligue 1. Daarover communiceerde de UNFP, de vakbond voor profvoetballers binnen het Franse voetbal, dinsdag.

De 23-jarige Openda trof in maart zes keer raak in vier competitiewedstrijden namens Lens en gooide vooral hoge ogen met een loepzuivere hattrick binnen vijf minuten tijd op verplaatsing bij Clermont (0-4 zege). Een week later liet hij opnieuw twee treffers optekenen tegen Angers (3-0 winst). Ten slotte kroonde hij zich na de interlandbreak tot matchwinnaar op het veld van Rennes met het enige doelpunt van de ontmoeting.

Voorlopig staat de teller van Openda in competitieverband op 15 stuks. De nieuwe Belgische bondscoach Domenico Tedesco riep hem op voor de EK-kwalificatiematch tegen Zweden (0-3 overwinning), waarin hij één minuut speelde, en de vriendschappelijke interland tegen Duitsland (2-3 overwinning), waarin hij tien minuten mocht opdraven. In de Italiaanse pers wordt hij intussen zelfs gelinkt aan Inter, als potentiële vervanger van Romelu Lukaku. De toekomst van de Belgische topschutter aller tijden in Milaan oogt erg onzeker.