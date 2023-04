Mare (12) begint aan half jaar overnachten in een boomhut voor zieke zus: “Als zangeres Camille komt slapen, maken we ontbijt voor haar”

Wanneer we Mare Van Hove spreken, is zus Niene (10) in haar kamer, wat danspasjes aan het zetten op muziek van Camille. Dat kan Niene niet altijd; het meisje kreeg in september de diagnose kinderreuma, met spier- en gewrichtspijn als symptomen. Een aandoening die het gezin Van Hove-Hutsebaut laat leven tussen hoop en vrees. “Niene is nu al aan haar derde soort medicatie toe”, zegt mama Evy. “Elk kind reageert anders. In het beste geval kan Niene binnen enkele jaren zonder medicatie, in het doemscenario zal ze een rolstoel nodig hebben. Maar we blijven positief.”

(Lees verder onder de foto)

© Peter Malaise

Zus Mare niet in het minst. Na het lezen van het jeugdboek Mijn jaar in een tent van de Nederlandse Tiny Fisscher kwam ze midden in het gezin staan met de boodschap dat ze ook zoiets wou doen, voor haar zus. Een maand timmerden mama en Mare aan een boomhut achterin de tuin, die nu – inclusief isolatie – klaar is voor gebruik. “Ik heb alleen slapen in de hut al één keer getest”, zegt Mare. “Ik hoorde allerlei geluiden die ik niet gewoon ben, zoals vogeltjes en het tikken van takken tegen het dak. Op school gelooft niet iedereen dat ik het zes maanden zal volhouden. Maar ik kán het, dat weet ik. Met dekentjes en een kruik kan ik me verwarmen. De ongemakken die ik ’s nachts misschien zal hebben, zijn niks in vergelijking met de problemen die Niene heeft. Toen zij het nieuws kreeg, had ik veel medelijden. Als zij daardoor weer eens niet naar de jeugdbeweging of de dansles kan omdat ze te moe is, probeer ik haar op te vrolijken. Dan zeg ik dat het de volgende keer wel lukt. Of bak ik koekjes.”

© Peter Malaise

10.000 euro

Nu komen daar dus 184 nachten in een boomhut bij. De uitzondering die Mare zichzelf toestaat, zijn nachten op kamp – met de vzw Orka bijvoorbeeld – waarbij mama en papa thuis haar plaats innemen. Het is voor die vzw Orka, vereniging voor Ouders van Reumakinderen en -Adolescenten, dat Mare en co. geld inzamelen. Wie wil, kan Mares boomhutactie vrijblijvend sponsoren. Wie mee wil kamperen in de tuin, kan daar ook een bedrag voor betalen én krijgt ’s ochtends ontbijt van de bakker. “Familie en vrienden mogen ook mee in de hut slapen”, zegt Mare. “En als er één iemand is die extra welkom is in onze tuin, is het de zangeres Camille wel. Mijn zus is echt fan. Als zij een nachtje zou willen meedoen met de actie, dan maken we zelf ontbijt voor haar.”

(Lees verder onder de foto)

Mare in de boomhut waarin ze een halfjaar zal slapen. — © Peter Malaise

Niene, die in het weekend ook geregeld bij Mare in de hut zal slapen, is fier op haar grote zus. Ze zet er een ziekte mee in de kijker waar jaarlijks zo’n 200 kinderen mee geboren worden. “Het is moeilijk precies in te schatten, maar ergens hopen we na zes maanden zo’n tienduizend euro ingezameld hebben voor Orka”, zegt mama Evy. “We hebben al eens een donatie van een duizendtal euro overgemaakt, en daar kwamen tranen bij kijken. Zij kunnen dat geld goed gebruiken, ja.”

www.de-hut-van-mare.com

© Peter Malaise