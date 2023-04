De comeback van ‘FC Hollywood’: hoe Bayern München van schandaal naar schandaal surft (en nu voor onmogelijke opdracht staat tegen City)

Een vechtscheiding met de topschutter, een open oorlog met de kapitein, een trainer die in ‘de boekskes’ staat en de toptransfer die een vuistslag uitdeelt... Probeer zo maar eens een 3-0-achterstand tegen Manchester City in de Champions League op te halen. Bayern München doet zijn oude bijnaam ‘FC Hollywood’ dit seizoen alle eer aan, al staat het ondanks alles nog steeds eerste in de Bundesliga. De woelige jaargang in Beieren in vier hoofdstukken.