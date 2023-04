Union wil succescoach Karel Geraerts belonen voor zijn goede werk en zijn contract opwaarderen

Union plant succescoach Karel Geraerts (41) te belonen voor zijn goede werk. Concrete gesprekken zijn voor later dit seizoen voorzien, maar het idee is om Geraerts opslag te geven.

Karel Geraerts staat tegen Leverkusen in de kwartfinale van de Europa League voor een jubileummatch: het wordt zijn vijftigste als hoofdtrainer van Union Saint-Gilloise. Het bilan dat Geraerts kan voorleggen is indrukwekkend. In de beker strandde hij in pas de halve finale tegen Antwerp – evengoed was de penaltyreeks anders uitgedraaid –, in de competitie doet Union mee voor de titel en in de Europa League staan de Brusselaars op één overwinning van de halve finale. Amper vier coaches uit de grootste acht competities van Europa tellen dit seizoen meer zeges dan Geraerts.

In die context is het niet meer dan evident dat verschillende clubs Geraerts op de longlist hebben staan als eventuele T1 voor volgend seizoen – in Jan Breydel is zijn naam bijvoorbeeld gevallen –, maar wat Union betreft, is een vertrek niet aan de orde. Het wil die ambitie ook kracht bijzetten door het contract van Geraerts op te waarderen. Op dit moment heeft de Limburger een overeenkomst van onbepaalde duur, de cijfertjes daarin zouden veranderen: Geraerts mag zich aan opslag verwachten. Dat moet dan wel gebeuren binnen het beperkte financiële kader van Union – jackpotten zijn er niet te rapen.

Na hun 1-1-gelijkspel in Leverkusen staan Geraerts en Union in de Europa League op één overwinning van de halve finale. — © IMAGO/Nordphoto

Volgens onze informatie heeft Union reeds informeel aan het kamp-Geraerts laten weten dat ze willen samenzitten – zonder daarbij evenwel beloftes te maken. Geraerts zelf, van wie vermoed wordt dat hij wil blijven bij Union, heeft nog geen concrete gesprekken gevoerd over zijn toekomst. Voorlopig verzorgden zijn makelaars die contacten. Daar hoeft niks achter gezocht te worden: het wedstrijdschema van Union is simpelweg te druk om nu rond de tafel te gaan zitten. Geraerts wil eerst de cruciale weken goed doorkomen alvorens te onderhandelen. Hij heeft geen haast, ook Union zelf blijft er rustig bij: het wederzijdse vertrouwen is groter dan met Felice Mazzu destijds.

Sportieve garanties

De verwachting is dat Geraerts wel de nodige sportieve garanties zal eisen. Hij staat bekend als een ongelofelijke winnaar – zelfs tijdens trainingspartijtjes en oefenduels is het resultaat heilig – en wil ook de komende jaren een rol van betekenis spelen aan de top van het klassement. De bazen van Union willen dat uiteraard ook, maar er is reeds meermaals gezegd dat de club zijn limieten heeft zolang er geen nieuw stadion staat. “Het is niet realistisch om te eisen dat we elk jaar de top vier gaan halen”, zei CEO Philippe Bormans eerder.

Daarover gesproken… Union staat voor een complexe transferzomer. Aanvoerder Teddy Teuma verkondigt aan iedereen die het wil horen dat hij een exit niet uitsluit “als Union niet meer aan mijn verwachtingen kan voldoen”. Voorts wordt het vooral voorin speuren naar vers bloed. Het is zo goed als zeker dat aanvallers Victor Boniface, Yorbe Vertessen en Simon Adingra na het seizoen andere oorden opzoeken. Boniface staat op de radar van de grootste clubs en lijkt Union ontgroeid, Vertessen (PSV) en Adingra (Brighton & Hove Albion) zijn gehuurd zonder aankoopoptie.

Bezig met Duitse vierdeklasser

Om die jongens te vervangen, houdt Union vast aan zijn beproefde recept: het wil via zijn doorgedreven (data-)scouting onbekende spelers halen. Zo lopen er momenteel contacten met Henok Teklab (24), een flankspeler van de Duitse vierdeklasser Münster. Daar scoorde hij zes goals en gaf hij elf assists in 23 competitiewedstrijden. Ook al twijfelt Geraerts niet aan de knowhow van zijn bazen – hun trackrecord spreekt voor zich –, hij beseft tegelijk wel dat zulke transfers altijd een gokje zijn. En als je bovenaan wil blijven meedraaien…