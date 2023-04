Makelaars zijn niet langer baas bij Anderlecht: enige profclub waar de spelers zelf meer betalen aan makelaars dan de club

Het was ooit anders, maar Anderlecht is een goede leerling van de klas als het over makelaarsuitgaven gaat. Voor eind 2018 de zaak Propere Handen in het Belgisch voetbal losbarstte, liepen de makelaars bij RSCA de deur plat en konden ze bij wijze van spreken kiezen welke commissie ze pakten op een transfer. Nu is het de enige profclub waar de spelers zelf meer betalen voor hun makelaars dan dat de club betaalt aan makelaars.

Anderlecht staat nog steeds in de top vijf van de Belgische profclubs die het grootste bedrag aan makelaars uitgeven, maar dat is ook omdat het nog de erfenissen van vorige managements meesleept. Intussen is er veel veranderd bij paars-wit. RSCA groeide uit tot een goede leerling in de klas als het gaat om uitgaven aan makelaars. In 2020-2021 was paars-wit met 7,2 miljoen euro nog steeds de club die het meeste geld aan zaakwaarnemers gaf en ook in 2021-2022 was dat met 4,4 miljoen euro het geval. Maar paars-wit snoeide dus wel fors in de bedragen die naar tussenpersonen vloeien en deed dat ook het afgelopen jaar opnieuw. De afgelopen twaalf maanden daalde die uitgave nogmaals, dit keer naar zo’n 1,5 miljoen euro. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de voetbalbond.

En wat misschien nog meer opvalt: Anderlecht is de enige profclub waar de spelers zelf meer betalen voor hun makelaars dan dat de club betaalt aan makelaars. Dat de spelers steeds vaker zelf hun makelaar betalen, is een trend die zich ook bij andere clubs doorzet. Al dan niet rechtstreeks, zoals de FIFA het in de toekomst zal opleggen, of via hun club als een voordeel van alle aard op hun salaris. Het is dat laatste dat Anderlecht steevast probeert toe te passen. Dat is ook juridisch correct en ergens geheel logisch. De spelers betalen daar dan ook belastingen op. Vandaar dat paars-wit met 1.982.085,78 euro het hoogste bedrag heeft van alle clubs als het gaat om ‘betalingen voor rekening spelers’. Zodra duidelijk is dat de makelaar voor de speler optreedt en niet voor de club past Anderlecht dat principe toe. In veel gevallen proberen diverse makelaars de zaak te draaien waardoor het lijkt alsof ze voor de club werken en hun spelers dus ontsnappen aan de kosten/belastingen, maar daar gaan ze bij paars-wit dus niet meer in mee.

Ook rest geeft minder

In totaal hebben onze profclubs overigens 22 miljoen euro betaald aan makelaars in de voorbije twaalf maanden. Dat is zo’n 9 miljoen euro minder dan een jaar voordien. “Dit rapport bevestigt dat het voetbal na Propere Handen in de spiegel heeft gekeken en effectief de bladzijde omslaat”, reageerde Pro League-CEO Lorin Parys. “Elk nadeel heb z’n voordeel. Het voetbal heeft zo diep gezeten dat het wel moest veranderen. En dat heeft ons de kans gegeven om internationaal voortrekker te worden.”