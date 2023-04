Buitenspeeldag is startschot van een ‘buitenspeeljaar’

Speciaal voor de jaarlijkse Buitenspeeldag zetten vijf kinderzenders vandaag hun uitzendingen stop tussen 13 en 17 uur. Onder meer Ketnet, Studio 100 TV en Nickelodeon zetten zo de bedoeling van Buitenspeeldag kracht bij: niet voor een scherm hangen, maar jongeren weer meer buiten krijgen. Kinderen en jongeren spenderen immers steeds meer tijd aan digitale technologieën, wordt benadrukt op het kabinet van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). In de Digimeter van 2022 gaf maar liefst 35 procent van de jongeren aan ‘verslaafd te zijn aan hun smartphone’. De gemiddelde leeftijd voor een eerste smartphone is gedaald tot amper 8 jaar. En dat heeft medische gevolgen: bijziendheid neemt toe, met minder blootstelling aan buitenlicht als verklarende factor.

Dalles actieplan dat het tij moet keren, heet ‘Mee(r) naar buiten?!’, en omvat onder meer de nieuwe portaalsite buitenspelen.be die alle info over buiten spelen bundelt, ook waar dat veilig kan. De bestaande speeldatabank speelidee.be – gericht op (groot)ouders – wordt eraan gelinkt. Begin ­volgend jaar wil Dalle met een inspiratiedag voor lokale besturen hun buitenspeelbeleid helpen vormgeven. “Met het nieuwe actieplan bundelen we de krachten en zorgen we voor meer samenwerking en coördinatie”, aldus Dalle. “Zo willen we dat elk kind en elke jongere minstens twee uur per dag in de openbare ruimte doorbrengt.”

In Vlaanderen en Brussel vinden vandaag ruim 200 activiteiten plaats in het kader van de zestiende Buitenspeeldag. 255 steden en gemeenten zetten hun speel- en sportpleintjes, speelstraten en -bossen extra in de kijker en roepen op om ­eropuit te trekken. Nooit eerder waren het er zo veel. (blg, kbz)