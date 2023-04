Schapenboer (79) ontkent moord op zijn vrouw: “Als we elkaar zagen, had hij het telkens over zijn demente vrouw”

Het Leuvense gerecht heeft een 79-jarige schapenboer uit het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge gearresteerd in het kader van de moord op zijn dementerende vrouw. De politie trof het levenloze lichaam van de 78-jarige J.B. maandagavond aan in een afgelegen hoeve waar ze samen met haar man T. H. woonde. Het slachtoffer werd volgens het parket gewurgd, maar haar man ontkent elke betrokkenheid. “Elke keer we mekaar zagen, had hij het over zijn demente vrouw”, vertelt een dicht familielid.