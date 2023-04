Opmerkelijk: Olivier Giroud mist tegen Napoli pas de tweede strafschop in zijn carrière (maar scoort even later toch)

De Franse spits staat bekend als een certitude voor succesvolle penalty’s. Van de 28 penalty’s die Giroud getrapt heeft, gingen er maar liefst 27 binnen. Zijn enige misser dateerde al van 2012, toen hij nog actief was voor Arsenal. De Fransman mag er nu dus eentje bijrekenen. Even later zorgde Giroud echter voor het openingsdoelpunt waardoor zijn misser al snel vergeten en vergeven werd door de supporters van AC Milan.

“We mogen dromen van meer”

“Ik ben blij dat ik onze meegereisde fans gelukkig kon maken”, vertelde Giroud na afloop. “Ik scoorde na schitterend voorbereidend werk van Rafael Leao en ook voordien had ik al kunnen scoren. Voor ons was dat het ideale scenario, met een voorsprong de rust in mogen.”

In de halve finales wacht er mogelijk een Derby della Madonnina met stadsgenoot Inter, dat woensdagavond een 0-2 zege uit de heenwedstrijd verdedigt tegen Benfica, een ronde eerder nog het eindstation voor Club Brugge. “Als we met deze ingesteldheid blijven spelen, mogen we dromen van meer”, aldus Giroud. “Maar het wordt sowieso lastig in de halve finales, of het nu tegen Inter of Benfica is.”

Als Inter woensdag de halve finales weet te bereiken, staat er overigens al zeker een Italiaanse club in de finale. Ze zitten immers in dezelfde tabelhelft en komen bij de laatste vier tegen elkaar uit. Het is al van 2017 geleden dat een Italiaans team de finale wist te halen. Juventus verloor toen van Real Madrid, twee jaar eerder ging Juve onderuit tegen FC Barcelona. Het is al van 2010 en het Inter van José Mourinho geleden dat een Italiaanse ploeg nog eens de Beker met de grote oren mee naar huis mocht nemen.