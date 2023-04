Argentijnse rechtbank bevestigt proces tegen acht medische professionals in onderzoek naar dood Diego Maradona

Het Argentijnse hof van beroep in San Isidro hield vast aan de oorspronkelijke aanklacht van “onopzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden”. Daarop staan celstraffen van 8 tot 25 jaar.

Diego Maradona stierf op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd in een privéwoning ten noorden van Buenos Aires, een paar weken nadat hij een hersenoperatie had ondergaan. Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, stelde eerder al dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed aan een hartaanval. Weken daarvoor was er bij een hersenoperatie een bloedstolsel verwijderd bij de oud-voetballer die Argentinië in 1986 wereldkampioen maakte.