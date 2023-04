Nieuw dieptepunt in relatie tussen Egbert Lachaert en politievakbond: “Extreem-rechtse terroristen die onschuldige burgers aanvallen”

Een bijzonder vijandig Twitterbericht dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dinsdag deelde -en weer verwijderde- tekent voor een nieuw dieptepunt in zijn al vertroebelde relatie met politievakbond VSOA. “Die man is volledig de pedalen kwijt,” klinkt het daar.

Sorry, maar met extreem-rechtse terroristen die onschuldige burgers aanvallen, dat normaal vinden en er nog wat bedreigingen bovenop gooien, gaan wij niet onderhandelen hoor. Dank u.

Dat stond dinsdagnamiddag (even) te lezen op het Twitteraccount van Egbert Lachaert. Straffe taal, gericht aan de grootste politievakbond VSOA. Op datzelfde Twitteraccount retweette Lachaert ook berichten die duidelijk maken waarop hij doelde: een bijeenkomst waar politievakbondsvolk met voetzoekers gooiden, schijnbaar tot schrik van voornoemde ‘onschuldige burgers’.

Aanleiding voor het nieuwe vuurwerk tussen Lachaert en de politievakbond(en) was een afgelast evenement van maandagavond in Bilzen, met Lachaert als gast. Volgens Lachaert afgelast omdat de lokale politie de veiligheid niet kon garanderen door een actie van de politiebonden, volgens de VSOA omdat er te weinig volk was voor de avond met de liberale voorzitter.

VSOA-ondervoorzitter Vincent Houssin verwijst naar een bijeenkomst met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in datzelfde Bilzen op maandag, en is naar eigen zeggen verbouwereerd door de Twittertaal van Lachaert. “Wij konden eerst niet geloven dat het bericht echt was toen we het zagen verschijnen. Ons voor ‘terroristen’ houden, terwijl er nota bene een echt terrorismeproces loopt? En ons in het extreemrechtse hoekje proberen te duwen, terwijl mensen die me een beetje kennen weten dat ik een sociaal liberaal ben? Sorry, maar die man (Lachaert dus, red.) is volledig de pedalen kwijt. Onvoorstelbaar eigenlijk, dat zo iemand een politieke partij leidt. Ik verwijt mezelf dat ik hem nog vertrouwd heb, toen hij zei dat hij met de regering het nodige zou proberen doen voor de politie.”

Calimerogedrag

Egbert Lachaert liet dinsdagavond schriftelijk weten dat hij het bericht verwijderde van zijn Twitteraccount omdat VSOA het misbruikte. “Ik sta nog steeds achter de inhoud. De leiding van VSOA is extreem-rechts geïnspireerd en gedraagt zich als terroristen naar gewone burgers. Maar ze gebruikten het bericht om die stelling op alle politieagenten toe te passen. Ten onrechte, de meeste politieagenten hebben niks te maken met die vakbondsacties en doen gewoon hun job.”

Volgens VSOA probeert Lachaert zich te wentelen in Calimerogedrag en beseft hij niet wat hij twittert. VSOA is niet de enige politievakbond waarmee Lachaert overhoop ligt. “Ik vind die bommetjes ook niet ideaal”, zegt voorzitter van ACV Politie Joery Dehaes. “Maar ik denk dat de democratie meer in gevaar is door de leugens die politici verkondigen dan door onze acties.”

Woordbreuk

De oorzaak van de escalatie is de afbouw van de eindeloopbaanregeling voor politiemensen. Zij kunnen vier jaar voor hun vervroegd pensioen, vanaf 58 jaar, stoppen met werken. Als ze een volledige loopbaan hebben, krijgen ze in die periode ongeveer 75 procent van hun loon. In 2021 werd daar 32,9 miljoen euro voor uitgetrokken. In oktober vorig jaar besloot het kernkabinet om de regeling uit te laten doven tegen 2030. Maar in dat kernkabinet zitten de vicepremiers, en zo maar een van de twee ministers die bevoegd zijn voor de politie: Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Voor de politiebonden kwam de beslissing neer op woordbreuk. Zij sloten in januari vorig jaar met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een akkoord over een loonsverhoging waarin van die afbouw geen sprake was. (kbz)

.

(kbz, ds)