Maarten Martens werd opgeleid bij paars-wit, maar is nu coach bij beloftenploeg van tegenstander AZ: “Het wordt heel speciaal tegen Anderlecht”

Anderlecht heeft tegen AZ een unieke kans op een Europese halve finale. Dat lokt schoon volk en in Alkmaar wordt Maarten Martens (38) een opgemerkte toeschouwer. De voormalige Rode Duivel werd twaalf jaar lang opgeleid bij paars-wit en is nu de coach van Jong AZ. De Belg die veel leerde van Louis van Gaal heeft grote ambities. “Van Gaal was een coach die je continu uitdaagde.”