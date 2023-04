Belgische EU-ambtenaar neergeschoten in Soedan: collega’s vonden vermiste Wim Fransen pas na twee dagen gewond terug

Het aanhoudende conflict in Soedan heeft een Belgisch slachtoffer gemaakt: hoge EU-ambtenaar Wim Fransen werd volgens de New York Times neergeschoten, maar zou buiten levensgevaar zijn.

Wim Fransen zou zondagavond vermist geraakt zijn toen de gevechten in de Soedanese hoofdstad Khartoem in hevigheid toenamen. Fransens collega’s van de EU-missie in Khartoem begonnen meteen naar hem te zoeken en vreesden het ergste, tot ze hem dinsdag eindelijk aantroffen. Hij wordt nu medisch verzorgd. Zijn verwondingen zouden ernstig maar niet levensbedreigend zijn, zo meldt de New York Times, die vier bronnen dichtbij de missie sprak.

Wim Fransen, die als hoofd van de humanitaire missie van de EU al bijna vier jaar in Khartoem werkt, is geen groentje. Volgens zijn LinkedIn-profiel staat hij al bijna twaalf jaar aan het hoofd van de Europese humanitaire missie, eerder in Niger en Burkina Faso. Voordien reisde de Belg al een deel van de wereld rond met Artsen zonder Grenzen, Merlin en Handicap International. In Soedan zou Fransen al voet aan de grond hebben sinds de zomer van 2019.

“De veiligheid van het personeel van ons bureau voor humanitaire hulp in Khartoem heeft de hoogste prioriteit”, reageerde een woordvoerder van de Europese Commissie aan de New York Times. “Er zijn geen humanitaire medewerkers van de Europese Unie in Soedan vermist. We staan met hen allemaal in contact en doen alles wat we kunnen om hun fysieke welzijn en veiligheid in deze uiterst moeilijke omstandigheden te garanderen. Om deze redenen kunnen we op dit moment niet meer informatie delen.”

Vals staakt-het-vuren

De EU-delegatie is niet geëvacueerd. Maandag werd de ambassadeur van de EU, Aidan O’Hara, overvallen in zijn residentie. Hij zou na de aanval “oké” zijn. Dezelfde dag kwam een konvooi van de Amerikaanse ambassade onder vuur te liggen. Daarbij raakte niemand gewond.

Ambassades hebben hun personeel opgedragen te schuilen voor het geweld. Ondanks eerdere berichten over een tijdelijk bestand, gingen de gevechten in Soedan dinsdagavond toch door.

De paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) beschuldigde het Soedanese leger er dinsdag van het staakt-het-vuren geschonden te hebben. Beide partijen hebben zich eerder ook niet gehouden aan een staakt-het-vuren van telkens drie uur op zondag en maandag.

Het lang aanslepende conflict tussen aanvoerder van de RSF generaal Mohamed Hamdane Dagalo en legerleider Abdel Fattah al-Burhane is sinds afgelopen weekend geëscaleerd, met zware gevechten tussen de paramilitairen en het leger. Volgens de Verenigde Naties kwamen bij de gevechten al ongeveer 200 mensen om het leven en raakten minstens 1.800 personen gewond.

De twee generaals pleegden in 2021 samen een militaire coup tegen de overgangsregering die geïnstalleerd was na de val van president Omar Al-Bashir in 2019 en waar ook burgers deel van uitmaakten. Maar al snel na de coup kwam het tot spanningen tussen de twee.

Dagalo zou de macht zo snel mogelijk willen laten overdragen aan een burgerregering, zoals in december werd overeengekomen in een kaderakkoord, maar aanhangers van Al-Bashir in het leger kanten zich tegen de uitvoering daarvan. Bovendien zou het conflict eigenlijk voornamelijk draaien rond de integratie van de paramilitaire RSF in het reguliere ­leger, en dan vooral de rol die voor Dagalo weggelegd is in het opperbevel. Hij bezwoer zaterdag dat zijn troepen zullen doorvechten tot ze alle militaire bases in handen hebben.

