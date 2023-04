Aantal bedienden die thuiswerkvergoeding krijgen, verdubbeld in twee jaar tijd

Volgens een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta kreeg 12 procent van de bedienden in 2022 een thuiswerkvergoeding, dat is bijna een verdubbeling in twee jaar tijd. “Steeds meer bedrijven willen in tijden van hoge loonkosten via een thuiswerkvergoeding toch nog een extraatje geven aan hun medewerkers”, klinkt het.

Thuiswerken is sinds de coronacrisis volledig ingeburgerd. Bedrijven die dat willen, kunnen hun werknemers daarvoor een maandelijkse vergoeding uitbetalen. Die dient ter compensatie van verwarming en elektriciteit, maar ook voor printkosten, kantoorbenodigdheden et cetera.

Acerta heeft gegevens geanalyseerd van 200.000 bedienden uit 32.000 Belgische ondernemingen en concludeert dat steeds meer werknemers een thuiswerkvergoeding krijgen. In 2019 ging het nog om slechts 2,4 procent, maar een jaar later ging het al om 6,5 procent. Inmiddels is dat laatste percentage bijna verdubbeld.

Gemiddeld 37 euro per maand

Sinds 1 januari ligt het maximumbedrag voor een maandelijkse thuisvergoeding op 148,73 euro. Tot daar is het bedrag vrijgesteld van RSZ en belastingen. Toch bedraagt de vergoeding gemiddeld net geen 37 euro per maand, goed voor 442,12 euro per jaar. “Dat kan betekenen dat werkgevers eerder kiezen voor een dagforfait per effectief van thuis gewerkte dag”, reageert experte hybride werken Ellen Van Grunderbeek. “Worden er minder dagen van thuis gewerkt, dan is de vergoeding ook lager.”

Voor Van Grunderbeek is het aantal bedienden dat een thuiswerkvergoeding krijgt met 12 procent toch nog aan de lage kant. “Er is nog heel wat groeipotentieel voor de thuiswerkvergoeding. Gezien de arbeidskrapte, merken we wel dat steeds meer bedrijven in tijden van hoge loonkosten toch naar andere manieren zoeken om hun werknemers een correcte vergoeding te kunnen geven.”