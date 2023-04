155.000 ambtenaren in Canada staken voor betere lonen

Zowat 155.000 Canadese ambtenaren gaan woensdagochtend in staking om hogere loonsverhogingen te eisen vanwege de inflatie. Dat heeft de Public Service Alliance of Canada (PSAC), één van de vakbonden van de openbare diensten, bekendgemaakt.

De staking is volgens de vakbond “een van de grootste stakingen in het land” en begint woensdag om middernacht. Volgens het PSAC gaat een derde van de federale ambtenaren staken. Er zijn zo’n 250 stakingsposten gepland in het hele land. De laatste staking van deze omvang in het land dateert van 1991.

De PSAC onderhandelt al maanden met de regering en eist een salarisverhoging van 13,5 procent over drie jaar, of 4,5 procent per jaar, om de inflatie te compenseren. De overheid biedt 9 procent over drie jaar. De vakbond vraagt ook meer flexibiliteit in het telewerken.

In Canada vertraagde de prijsstijging in maart tot 4,3 procent op jaarbasis. In 2022 bereikte de inflatie in juli een piek van meer dan 8 procent.