Dodentol na brand in Chinees ziekenhuis gestegen naar 29

De brand die dinsdag in een ziekenhuis in Peking woedde, heeft het leven gekost aan 29 mensen. Dat blijkt woensdagochtend uit een nieuwe balans door Li Zongrong, adjunct-burgemeester van het district Fengtai, waar het gebouw zich bevindt.

Eerder werd gesproken over 21 dodelijke slachtoffers. Het gaat om de dodelijkste brand in de Chinese hoofdstad sinds 2002, toen 25 studenten om het leven kwamen bij een brand in een internetcafé.

Twaalf personen werden woensdag ook aangehouden, maakte de politie bekend. Het gaat onder andere om de directeur van het ziekenhuis en verschillende werknemers die verantwoordelijk waren voor de renovatie van het gebouw, verduidelijkt Sun Haitao, van de publieke veiligheidsdienst van Peking.

Het Changfeng-ziekenhuis ligt in het westen van Peking, op ongeveer 25 minuten rijden van het Tiananmen-plein. Op het Chinese sociale netwerk Weibo klaagden internetgebruikers woensdag over de snel toegepaste online censuur rond dit drama.