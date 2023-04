Ondanks 3-0 blijven ze bij Manchester City op hun hoede voor Bayern, Kevin De Bruyne komt (kort) terug op boosheid na wissel

Het Manchester City van Pep Guardiola staat na de 3-0 thuisoverwinning tegen Bayern München met anderhalf been in de halve finales van de Champions League. Toch is de Spanjaard op zijn hoede voor zijn vorige club Bayern, waar hij trainer was van 2013 tot 2016. “Ik weet maar al te goed dat ze geloven dat ze dit nog recht kunnen trekken.”

Guardiola kwam dinsdag tijdens de persconferentie terug op zijn periode bij de Duitse club. “Ik ben hier bij Bayern München geweest en ik ken de mentaliteit van deze club. Als je bij zo’n club bent, heb je het gevoel dat alles mogelijk is. Ze hebben een geschiedenis in deze competitie, ze zijn ermee opgegroeid”, voegde Guardiola eraan toe. “Ik heb hier ongelooflijke momenten beleefd met mijn familie. De club is uitzonderlijk en ik heb hier veel vrienden.”

Kevin De Bruyne liet eerder al weten dat de kwalificatie voor de halve finales nog niet binnen is en dat dé wissel intussen vergeten is. “We zijn nog er nog lang niet”, aldus de Rode Duivel. “Het is niet dat we nog maar 50 minuten moeten spelen en je het een beetje kan uitspelen. Er zijn nog 95 minuten te voetballen en daarin kan er nog veel gebeuren. Je ziet wel vaker gekke uitslagen, dus we zullen onze ‘A game’ moeten spelen. Het zal niet in ons hoofd zitten dat we op voorsprong staan, we weten gewoon hoe we moeten spelen. We beginnen geen opnieuw vanaf nul en het zal lastig worden. We moeten naar Bayern hé, ze hebben veel kwaliteit. Maar je staat natuurlijk liever drie goals op voorsprong dan andersom. De frustratie na mijn wissel? Dat kan al eens gebeuren in het moment. Ik wil elke wedstrijd spelen en ik voel me uitstekend. Ik heb geen blessures meer gehad en ben fit geweest voor elke partij. Dat is het.”

© Action Images via REUTERS

Ook Ilkay Gündogan, die onder Thomas Tuchel in 2013 met Borussia Dortmund de CL-finale verloor van Bayern München, verwacht een ander Bayern dan in de heenwedstrijd. ““Ik verwacht ze in hun beste versie. Hun fans zullen ook meer dan ooit achter hen staan. Het gaat erom dat wij hen niet de kans geven om het momentum en het eerste doelpunt te maken, want zij zullen voelen dat er nog veel te rapen valt.”

Voor de terugwedstrijd in de Allianz Arena kan Guardiola opnieuw een beroep doen op Phil Foden. De aanvallende middenvelder stond sinds de interlandperiode in maart aan de kant na een blindedarmoperatie en start tegen Bayern op de bank. “We zijn erg blij dat hij terug is”, zei Guardiola. “Hij heeft gisteren slechts één keer getraind, maar hij is een speciale speler die niet veel trainingen nodig heeft om fit te zijn. Phil zal dit seizoen nog belangrijk zijn voor ons.”

“Moeten durven erin te geloven”

Bayern München-trainer Thomas Tuchel geeft de hoop op een eventuele remonte tegen Manchester City in de terugwedstrijd van woensdag in de kwartfinales van de Champions League nog niet op. Vorige week smeerden de Citizens de Rekordmeister een duidelijke 3-0 nederlaag aan op Engelse bodem.

“Het gaat erom geloof te vinden en te hebben, maar geloven betekent niet dromen”, aldus de 49-jarige Bayern-coach dinsdag op de persbabbel. “Het is nu aan ons om de vonk te laten overspringen.”

“Als we beide helften winnend afsluiten, kan alles nog. Het zou natuurlijk bijna een wonder zijn als we het voor elkaar krijgen”, vervolgde Tuchel. “Het 1-1 gelijkspel van afgelopen weekend in eigen huis tegen Hoffenheim sterkte ons geloof in eigen kunnen helaas niet voor 100 procent.”

© AFP

“Het verleden leert ons dat een dergelijke comeback mogelijk is”, sprak verdediger Benjamin Pavard zich uit. “We weten waartoe we in staat zijn met het publiek achter ons. We zullen er alles aan doen om alsnog door te stoten.”

Een voorbeeld van zo’n remonte is de confrontatie tussen Liverpool en FC Barcelona in de halve finales van 2019. Het elftal van Jürgen Klopp, met Sadio Mané, verwezenlijkte destijds een onverhoopte ommekeer door in de terugmatch op Anfield het 3-0 verlies van in Camp Nou volledig weg te poetsen met een 4-0 overwinning.

Het valt nog af te wachten of Mané, sinds dit seizoen uitkomend voor Bayern, zal mogen starten tegen City. Hij keert terug uit een speeldag schorsing, die hem werd opgelegd door de club, nadat hij na afloop van de partij op City een klap had uitgedeeld aan ploegmaat Leroy Sané. Intussen is voorin Eric Maxim Choupo-Moting ook weer speelklaar na een blessure.