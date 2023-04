“Westerse landen omzeilen op grote schaal eigen embargo op Russische olie, België bovenaan Europese lijst”

Met een embargo op de invoer van Russische olie proberen de Europese Unie en de andere leden van de G7 naar eigen zeggen de Russische economie en zo de Russische oorlogsmachine te treffen. Maar die landen omzeilen hun eigen sancties, blijkt uit onderzoek van het Finse Centre for Research on Energy and Clean Air.

Dat gebeurt via zogeheten ‘witwaslanden’ als China, India, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, en Singapore. Volgens de letter van de wet is dat niet in strijd met het embargo. Het ingevoerde volume vanuit die vijf landen was in december 2022 ruim dubbel zo hoog als een jaar eerder, met de EU als grootste afnemer.

Met name België en Nederland springen in het oog: via de havens van Antwerpen en Rotterdam kwam sinds de Russische invasie ruim 7 miljoen ton binnen, waarvan zowat een derde werd ingevoerd na het instellen van het embargo en het prijsplafond begin december. Van alle landen uit de prijsplafondcoalitie importeerden alleen Australië, de VS, en Japan de voorbije maanden meer ‘witgewassen’ olie.