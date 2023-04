VIDEO. Romelu Lukaku speelt even voor bodyguard nadat Inter-spelers ei zo na met elkaar op de vuist gaan op training

Inter verdedigt woensdagavond voor eigen publiek een 2-0 voorsprong tegen Benfica in de kwartfinales van de Champions League. Toch is de spanning te snijden bij de Nerazzurri. Op training ging doelman André Onana net iets te fel door op veteraan Marcelo Brozovic, waarna het even tot een confrontatie kwam. Romelu Lukaku kwam de gemoederen - en voor Brozovic - bedaren.