E313 even volledig dicht door ongeval in Massenhoven

Op de E313 richting Antwerpen zijn woensdagochtend een vrachtwagen, een bestelwagen, en een personenwagen betrokken geraakt in een aanrijding in de staart van een file ter hoogte van Massenhoven. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De snelweg moet er even volledig worden afgesloten voor de takelwerkzaamheden, wat meteen een stevige file veroorzaakt. Bij het ongeval viel één gewonde.