“Indiërs zullen dit jaar met meer dan Chinezen zijn”

Tegen het midden van dit jaar zal India 1,4286 miljard inwoners tellen tegenover 1,4257 miljard mensen in China, zo becijferde de UNFPA. Afgelopen jaar ging de Chinese bevolking er voor het eerste jaar in zes decennia op achteruit. De totale wereldbevolking zou rond die periode op 8,045 miljard inwoners komen te liggen.

India heeft zelf geen recente officiële cijfers over zijn bevolking, aangezien de laatste volkstelling uit 2011 dateert. Het land houdt slechts een keer per decennium zo’n telling, maar de laatste geplande telling in 2021 viel in het water door de coronapandemie.