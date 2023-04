Elf vissers gered na schipbreuk op onbewoond eiland voor Australische kust

Tien mannen spoelden na schipbreuk aan op het Bedwell-eiland, ongeveer driehonderd kilometer ten westen van de stad Broome. Tijdens het vissen in de Indische Oceaan werden ze meegesleurd door een tropische storm. Het elfde slachtoffer kwam van een andere boot en had meer dan dertig uur in het water gelegen nadat het schip in zee was vergaan. De negen andere opvarenden zijn waarschijnlijk verdronken, zo vrezen de autoriteiten.

Maandagavond kon het elftal met een reddingshelikopter worden geëvacueerd van het eiland. In Australië krijgen ze nu medische zorg toegediend in Broome, voordat ze naar Indonesië kunnen terugkeren.

Het Bedwell-eiland bestaat voornamelijk uit een grote vlakte van wit zand, zonder natuurlijke schuilplaats of zoetwaterbron. De tropische cycloon Ilsa kwam vrijdag aan land in West-Australië. De cycloon gaat gepaard met sterke rukwinden in de westelijke kustgebieden.