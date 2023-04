LIVE EUROPEES VOETBAL. Anderlecht, AA Gent en Union maken zich op voor cruciale duels

Maar liefst drie Belgische ploegen staan in een Europese kwartfinale. En met gelijke spelen en een zege in de heenmatchen liggen de halve finales voor het grijpen. Union krijgt donderdag Bayer Leverkusen over de vloer, terwijl AA Gent en Anderlecht naar respectievelijk Londen en Alkmaar afreizen om West Ham en AZ te bekampen. Volg hier op de voet hoe alle ploegen zich voorbereiden.