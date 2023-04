Kim Jong-un beveelt lancering van eerste Noord-Koreaanse spionagesatelliet

Kim bracht woensdag – samen met zijn dochter – een bezoek aan de Nationale Administratie voor Ruimtevaartontwikkeling NADA. In zijn toespraak tot het NADA-personeel eiste Kim de ontplooiing van “verschillende verkenningssatellieten”. Beschikken over technologie die militaire verkenning toelaat is, wat Kim betreft, “een fundamentele taak die moet worden uitgevoerd”, om tegen de “bedreigingen en agressie van Seoel en Washington in te gaan”.

De lancering zal moeten plaatsvinden op de “voorziene datum”, aldus Kim. Welke datum dat is, werd niet bekendgemaakt.

Enkele dagen geleden beweerde Pyongyang dat het erin geslaagd is een nieuwe intercontinentale ballistische raket met vastebrandstofmotor te lanceren.