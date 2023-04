Leerkrachten geschorst nadat berichten uit Whatsapp-groepje uitlekken, directeur: “Zulke mensen wil ik niet voor de klas”

Hasselt/Borgloon

De sportschool in Hasselt heeft acht sportleerkrachten geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een WhatsApp-groep. Advocaat Frederic Debuyst spreekt over een heksenjacht. “Nooit is het de bedoeling geweest om iemand te kwetsen. Nooit is het de bedoeling geweest dat deze berichten publiekelijk zouden worden.” Intussen draait de geruchtenmolen op volle toeren.