Koning Charles krijgt bijzonder cadeau van de paus

Het geschenk van de paus zit verstopt achter de roze edelsteen in het midden van het kruis. — © REUTERS

Er geraken steeds meer details bekend over de ceremonie rond de kroning van koning Charles op 6 mei. Zo zal de kroningsstoet worden geleid door een kruis met daarin religieuze relikwieën verwerkt met een bijzondere waarde. Twee van die relikwieën zijn persoonlijk geschonken door de paus.

Gilles Liesenborghs Bron: The Daily Mail, Belga

Twee kleine scherven van het Ware Kruis. Dat bijzondere geschenk zou paus Franciscus aan koning Charles hebben gegeven om de kroningsceremonie op te smukken. De fragmentjes, die volgens de legende gebruikt zijn bij de echte kruisiging van Jezus, zullen verwerkt worden in het Cross of Wales dat op 6 mei Westminster Abbey zal worden binnengedragen.

De scherven zijn 1 centimeter en 5 millimeter groot en zullen als een kruis worden geplaatst achter een edelsteen van roze kristal. Ze zullen dan ook enkel van dichtbij bekeken kunnen worden. Het kruis is vandaag in zijn geheel gezegend door de aartsbisschop van Wales, Andrew John.

LEES OOK. Prins Harry zal kroning Charles bijwonen, echtgenote Meghan Markle niet

Koning Charles had eerder het kruis aan de Welshe kerk geschonken voor haar honderdste verjaardag. In november 2022 had hij er persoonlijk een luipaardkop op geplaatst, als koninklijk merkteken. Na de festiviteiten van 6 mei zal het kruis terugkeren naar Wales.

Al sinds de zestiende eeuw is het Engelse staatshoofd ook het hoofd van de Anglicaanse kerk. Koning Charles liet zich eerder al ontvallen dat het niet de bedoeling kan zijn om als staatshoofd het Anglicanisme te verdedigen door andere religies uit te sluiten en benadrukte dat hij ervoor wil zorgen dat alle mensen hun geloof of levensovertuiging in alle vrijheid kunnen beoefenen.

LEES OOK. Waarom Charles in een koets naar zijn kroning gaat en een kortere route kiest (+)

© REUTERS