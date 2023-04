Meer dan twintig doden bij conflict tussen herders en boeren in Tsjaad

Bij hernieuwd geweld tussen herders en boeren in het Centraal-Afrikaanse Tsjaad zijn begin deze week zeker 22 mensen omgekomen. Volgens de Tsjadische autoriteiten stookten “rebellen” het geweld op.

Landbouwers uit het dorp Kodo vielen maandag kampen aan van herders in het zuidelijke departement Monts de Lam, zeshonderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Daarbij kwamen twee herders om en raakten zes anderen gewond. Onder de aanvallers vielen ook twee doden. Dat zegt generaal Ahmat Dari Bazine, gouverneur van de provincie Logone Oriental. Volgens de gouverneur zijn de boeren uit Kodo eigenlijk rebellen afkomstig uit Tsjaad die gebaseerd zijn in het buurland Centraal-Afrikaanse Republiek.

Daarna werd nog een ander dorp aangevallen, waar onder de lokale bevolking vier doden vielen. De ordediensten kwamen hen daar op het spoor, en die slaagden er dinsdag in veertien van de aanvallers te doden. Een medewerker van de procureur in Baïbokoum, hoofdstad van Monts de Lam, bevestigde de aanvallen en de balans.

Het komt in de regio wel vaker tot dodelijk geweld tussen islamitische herders en de boeren, vaak christenen of animisten. De landbouwers beschuldigen de herders ervan hun velden te vernielen door hun dieren er te laten grazen of zich te vestigen op wat zij als hun land beschouwen.

Nieuw is nu dat de gouverneur de boeren ervan beschuldigt rebellen te zijn die zich in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben verschanst, en dat zij deze langdurende conflicten aanwakkeren. Die uitspraken kunnen echter niet onafhankelijk worden nagegaan.