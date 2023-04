Nog maar elf Delhaize-winkels gesloten, directie stuurt wel deurwaarder naar Berchem

In Vlaanderen is er één winkel gesloten: Berchem Fruithoflaan. Er is een deurwaarder onderweg, zegt Dekelver. Hij maakt zich sterk dat de winkel woensdagnamiddag weer open zal zijn. Voorts zijn er negen Delhaizes gesloten in Brussel en één in Wallonië. De logistiek verloopt normaal.

Een verzoeningspoging tussen directie en vakbonden onder leiding van een bemiddelaar leverde dinsdag niets op. De bonden zeiden na afloop van de vergadering dat ze verwachten dat de protestacties opgevoerd kunnen worden.

“We gaan niemand verplichten om te staken, maar de solidariteit zal nog meer naar boven komen nu iedereen gehoord heeft dat de directie wel wil praten, maar haar plan niet wil aanpassen. Ik denk dat de woede nog is toegenomen”, zei bijvoorbeeld Jan De Weghe van de socialistische bediendebond BBTK.