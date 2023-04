Karel Geraerts over zijn toekomst bij Union: “Mijn prioriteit is nu het seizoenseinde”

In de competitie doet Union nog mee voor de titel, in de Europa League kan het morgen de halve finale bereiken. Karel Geraerts schrijft een succesverhaal bij Union. “Wat wij dit jaar doen, is heel sterk. Maar het seizoen duurt nog anderhalve maand. Iedereen mag tevreden zijn over wat we al verwezenlijkt hebben, dat ben ik ook, maar tegelijk is er de ambities om het op alle niveaus zo goed mogelijk te doen. We komen nu in een beslissende fase.”

Opslag?

Ook over de toekomst van Geraerts bij Union moeten er beslissingen gemaakt worden. De trainer heeft een contract van onbepaalde duur, maar het spreekt voor zich dat zijn naam op de longlist bij verschillende clubs staat – onder meer Club loopt hoog met Geraerts op. Union wil anticiperen en overweegt Geraerts opslag te geven. De concrete gesprekken moeten wel nog beginnen.

“Ik weet hoe het gaat”, aldus Geraerts. “Doe je het goed, dan is er interesse. Doe je het niet goed, dan is die belangstelling er niet. Ik draai al jaren mee, mij hoef je niet te vertellen hoe het werkt. Op dit moment is mijn prioriteit het seizoenseinde, we kunnen nog iets heel erg mooi neerzetten. Maar het is zeker zo dat ik me hier heel goed voel, dat is nog zacht uitgedrukt.” Geraerts wilde niet hardop zeggen dat hij sowieso zou blijven, maar tegelijk voel je wel dat hij ervoor openstaat.

Over de kwartfinale tegen Leverkusen zei Geraerts het volgende: “We moeten in onszelf geloven. Het is een galamatch voor iedereen, maar het hoeft hier niet te eindigen. Wij willen doorgaan.”