“Hij had mogelijk al een moord op zijn geweten toen hij bij onze moeder logeerde. Angstaanjagend”: slachtoffer Belgische meesteroplichter treedt naar voren

Haar gezegende leeftijd van 93 zal Andree Flamme niet tegenhouden. Binnenkort zal ze via videoverbinding in de Australische rechtszaal getuigen tegen de Belgische oplichter ‘Ric Blum’ – echte naam Willy Wouters. Die krijgt eind mei te horen of hij al dan niet vervolgd wordt voor de moord op een Australische lerares. Na onze publicatie in weekendbijlage NU treedt met Flamme nu ook een derde beroofde landgenote naar voren. “Plots stond hij hier.”