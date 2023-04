Ook zorgenkindje KV Oostende krijgt, net als veel andere clubs, zijn proflicentie

KV Oostende was nog niet zeker van zijn licentie voor 1A en 1B. De Kustboys kregen in eerste zit geen licentie omdat de club kampte met een tekort van 6,2 miljoen euro. Intussen werden die schulden aangezuiverd door de Amerikaanse eigenaars die ook een garantie ondertekenden dat ze garant zullen staan voor volgend seizoen. Dat betekent niet KVO niet meer verkocht kan worden. Integendeel, de licentie maakt hen aantrekkelijker voor buitenlandse overnemers. COO Thorsten Theys verzette bergen werk om dit gerealiseerd te krijgen. Zonder licentie had Oostende waarschijnlijk de boeken moeten neerleggen.

Standard zorgt voor duidelijkheid

Standard kreeg eind vorige maand al een positief advies van de licentiemanager, maar werd toch nog uitgenodigd door de licentiecommissie om enkele zaken op te helderen over mogelijke toekomstige kapitaalsinjecties door de Amerikaanse eigenaars 777 Partners. Een verhoor dat slechts een tiental minuutjes in beslag nam. De commissie was blijkbaar tevreden over de verschafte uitleg door de Luikse clubbestuurders en besliste om de licentie alsnog in eerste zit toe te kennen.