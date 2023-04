Minder spookrijders, maar meer dodelijke ongevallen met spookrijders

Het aantal geregistreerde spookrijders op Vlaamse wegen is in 2022 gedaald naar 94, het laagste aantal in jaren. Tegelijk ligt het aantal doden en gewonden bij ongevallen met spookrijders hoger dan de voorbije jaren. Zo is er voor 2022 sprake van 16 gewonden en 3 doden, terwijl er tussen 2019 en 2021 geen enkel dodelijk slachtoffer was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Eerst het goede nieuws: het aantal geregistreerde spookrijders lag in 2022 met 94 aanzienlijk lager dan de jaren voordien. De jaren ervoor lag dit altijd rond de 130 met in 2019 een uitschieter van 177.

Maar die daling in het aantal spookrijders vertaalt zich niet in een daling van het aantal ongevallen met spookrijders of in minder slachtoffers bij die ongevallen. Zo waren er volgens de voorlopige politiecijfers in 2022 7 ongevallen. Bij die ongevallen vielen 19 slachtoffers, onder wie 3 dodelijke slachtoffers. Een opvallende stijging tegenover 2021 toen er 2 ongevallen waren met 2 lichtgewonden en 1 zwaargewonde.

Vlaams Belang-politica Van dermeersch noemt die evolutie “opvallend”. “Het zou geen slecht idee zijn om te onderzoeken waar de oorzaak van de stijging vandaan komt”, zegt ze. Minister Peeters zelf is geen voorstander van zo’n onderzoek.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er bij spookrijden een duidelijke link is met rijden onder invloed van alcohol of drugs. Meer dan de helft van de spookrijders blijkt onder invloed. “Naast de alcoholcontroles dringt ook een anti-drugscampagne in het verkeer dringt zich dan meer dan ooit op”, besluit Van dermeersch.