België voor Europees Hof gedaagd omwille van richtlijn rond belastingontwijking

België wordt door de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd omdat het een richtlijn waarmee belastingontwijking wordt aangepakt, niet correct heeft omgezet. Met name de Belgische CFC-regeling is de Commissie een doorn in het oog. Die bepaalt de voorwaarden die gelden voor buitenlandse dochterondernemingen van multinationals die in België gevestigd zijn en in ons land winstbelasting moeten betalen.

Met de in 2016 aangenomen richtlijn wil de Europese Unie onder meer voorkomen dat bedrijven hun winsten naar landen doorschuiven waar ze weinig belastingen moeten betalen. Het betreft een van de meest voorkomende vormen van agressieve belastingplanning.

Op grond van de richtlijn is het een EU-land toegestaan om onder bepaalde omstandigheden belasting te heffen over de winst van een zogenoemde gecontroleerde buitenlandse vennootschap (controlled foreign company, CFC), waarvan de moedermaatschappij haar hoofdzetel op zijn grondgebied heeft. Dat is toegestaan wanneer de belasting die de CFC betaalt in het land waar hij gevestigd is minder dan de helft bedraagt van wat hij in het land van de moedermaatschappij zou moeten betalen.

De Commissie struikelt echter over het feit dat op basis van de Belgische vennootschapsbelasting de moedermaatschappij de belasting die haar CFC in zijn fiscale woonplaats betaald heeft, niet van haar belasting mag aftrekken. Die bepaling is in strijd met de Europese richtlijn, luidt het. Daarom verwijst ze België naar het Hof van Justitie, dat nu een formele veroordeling kan uitspreken.

De Commissie opende haar inbreukprocedure tegen België al in juli 2020. Omdat haar verzoeken om de Belgische wetgeving aan te passen op niets uitdraaiden, besliste ze om naar het Hof te stappen.