Advocaat van leerkrachten die geschorst werden door gelekte “privéberichten”: “Gaat directie ook microfoon aan ontbijttafel zetten?”

“Het gaat om vrienden, collega’s, kwajongens die samen op vakantie gaan en onderling in WhatsApp grappen en grollen.” Dat is de reactie van meester Frederic Debuyst, de advocaat van zeven van de acht geschorste leerkrachten van de Hasseltse sportschool.

Zoals onze redactie dinsdag uitbracht, is de inhoud van een besloten Whatsapp-groep van elf leerkrachten van de sportschool onderwerp van een klacht neergelegd bij de directie. Het gaat om racistische, homofobe en discriminerende taal over andere collega’s en gewezen leerlingen. “In hoeverre mag een directeur zich mengen in privégesprekken”, zegt meester Frederic Debuyst uit Borgloon. “Is de volgende stap een microfoon aan de ontbijttafel?”

