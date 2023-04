Credit Suisse beschuldigd van hinderen onderzoek naar nazirekeningen

De beschuldigingen hebben betrekking op een intern onderzoek dat in 2020 door Credit Suisse was opgestart. Het Simon Wiesenthal Centrum had de Zwitserse bank toen ingelicht over bankrekening die met nazi’s in verband kunnen worden gebracht.

Credit Suisse stemde ermee in een eigen onderzoek te voeren, maar volgens de begrotingscommissie van de Amerikaanse Senaat werd daarbij een “onnodig rigide en beperkte reikwijdte” gehanteerd. De bank weigerde ook nieuwe aanwijzingen op te volgen. Ook beëindigde Credit Suisse de samenwerking met Neil Barofsky, een onafhankelijk ombudsman die moest toezien op het onderzoek.

“Als het gaat om onderzoeken naar nazizaken, vereist gerechtigheid dat we geen middel onbeproefd laten. Credit Suisse heeft die norm niet gehaald”, schrijft senator Chuck Grassley in het commissierapport.

Uit een verklaring van Barofsky blijkt onder meer dat de bank onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de financiering van ontsnappingsroutes, die door de nazi’s werden gebruikt om na de Tweede Wereldoorlog naar Argentinië te vluchten.

Intern onderzoek

Credit Suisse zegt op haar website dat het intern onderzoek de belangrijkste beweringen van het Simon Wiesenthal Center niet ondersteunt. Het rapport van Barofsky bevat dan weer “talrijke feitelijke fouten, misleidende en gratuite verklaringen en ongefundeerde beweringen, die gebaseerd zijn op een onvolledig inzicht in de feiten”.

Volgens rapporten van de Amerikaanse begrotingscommissie zou de bank evenwel rekeningen hebben gehandhaafd van minstens 99 mensen die met het nazisme in verband worden gebracht. Het bestaan van de meeste van die rekeningen was nog niet bekend. Sommige bankrekeningen waren tot voor kort nog in gebruik.

De door schandalen geplaagde Zwitserse bank werd vorige maand nog van de ondergang gered door zijn grotere Zwitserse concurrent UBS.