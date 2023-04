Nu uit zelfs Chelsea-kapitein Thiago Silva kritiek op de vele transfers van zijn club: “We moeten hiermee stoppen”

Slechts elfde in de Premier League en dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid. Todd Boehly, de nieuwe Amerikaanse eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea, heeft ondanks een waanzinnig transferoffensief van 600 miljoen euro dit seizoen nog geen resultaten kunnen neerzetten. En nu neemt zijn eigen kapitein Thiago Silva (38) zijn aankoopbeleid onder vuur.

“Het is een moeilijke periode voor de club, met veel besluiteloosheid”, begon de Braziliaanse verdediger voor de camera’s van beIN Sports. “Een nieuwe eigenaar, nieuwe spelers die komen… De kleedkamer moest vergroot worden omdat de spelerskern er niet meer in paste”, rolde de Champions League-winnaar van 2021 met de ogen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Positief is dat er geweldige spelers in de kern zitten, maar aan de andere kant zullen er altijd spelers zijn die ontevreden zijn”, legde hij de vinger op de wonde. “Er zal altijd wel iemand overstuur zijn, want niet iedereen kan spelen. De trainer kan er maar elf opstellen, van de dertig en nog wat. Dat is hard, sommigen halen zelfs de bank niet. In januari hebben we acht nieuwe spelers gekocht. We moeten daarmee stoppen en met een strategie komen, anders maken we volgend seizoen dezelfde fouten.”

“We moeten met een strategie komen, anders maken we volgend seizoen dezelfde fouten” Thiago Silva - Chelsea

Het contract van de veteraan werd zopas nog met een jaar verlengd tot de zomer van 2024, enkele maanden voor zijn 40ste verjaardag. In het interview liet hij echter verstaan dat de 0-2-thuisnederlaag tegen Real Madrid waarschijnlijk zijn laatste Champions League-wedstrijd was. Door de slechte resultaten in eigen land speelt Chelsea volgend seizoen zo goed als zeker niet meer op het kampioenenbal.