DE INSIDER. “Niets is wat het lijkt in dossier van Olivier Vandecasteele. Dit is gijzelingsdiplomatie op hoog niveau”

“Niks staat de terugkomst van Olivier Vandecasteele nog in de weg.” Dat was het officiële nieuws deze week, rond de Belgische ngo-medewerker die al maandenlang gevangen zit in Iran. Maar niets is wat het lijkt in dit dossier. “De onderhandelingen lopen zeer moeilijk”, zegt misdaadjournalist Pieter Huyberechts. “Dit is gijzelingsdiplomatie op het allerhoogste niveau, waar ook de VS zich in mengt.”