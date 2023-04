Ook Kamer legt gunstige pensioenregeling voor parlementsleden aan banden: ook die wordt beperkt tot wettelijk maximum

Deze week raakte bekend dat niet enkel de topambtenaren en gewezen Kamervoorzitters een extra pensioen krijgen, maar dat alle parlementsleden meer pensioen kunnen krijgen dan het wettelijk plafond toelaat. Dat gebeurt door andere activiteiten en beroepen buiten de politiek mee te rekenen.

Het bureau van de Kamer besliste woensdagmiddag om die extra’s nu te schrappen en enkel nog rekening te houden met het wettelijke plafond-Wijninckx, dat een limiet van 7.813 euro per maand voorziet. Of de bestaande regeling legaal is of niet, is nog niet duidelijk. De Kamer gaat dat nu nog onderzoeken. De uitkomst is belangrijk om uit te maken of de extra’s moeten worden teruggevorderd of niet.

Het Vlaams Parlement besliste enkele uren eerder al om een gelijkaardige pensioenregeling te wijzigen. Die zou in 2005 zijn overgenomen van de Kamer, waar sinds 2004 een wet van kracht was die pensioenbonussen mogelijk maakte voor managers van overheidsdiensten. Volgens oppositiepartij PVDA, die de gunstige pensioenregeling in het Vlaams Parlement ontdekte, zou de Kamer ze pas in 2014 hebben ingevoerd voor de Kamerleden.

(FEM)