Waarom Bayern nog mag dromen: de vier strafste Champions League-comebacks op een rijtje, met Barça in een hoofdrol

Na de 3-0-nederlaag bij Manchester City is het boeken toe voor Bayern München. Of toch niet? De wonderen zijn de wereld niet uit, zo bewezen Deportivo, Barcelona, Roma en Liverpool eerder in de Champions League. Allen haalden ze al eens een nederlaag met minstens drie goals verschil op. Als de Rekordmeister richting woensdagavond nog inspiratie nodig heeft, moet het dit overzicht zeker lezen.

1. Het wonder van Riazor

Kwartfinales 2003-2004 AC Milan - Deportivo La Coruna: 4-1 Deportivo La Coruna - AC Milan: 4-0

Zowel in 2003 als 2005 bereikte AC Milan de finale van de Champions League. Ook in 2004 had dat perfect gekund, maar toen liep het grandioos mis. Het sterrenensemble van Carlo Ancelotti, met toppers als Cafu, Andrea Pirlo, Kaka, Andriy Shevchenko en Filippo Inzaghi, rolt in de heenmatch van de kwartfinales Deportivo La Coruna op. Het wint met 4-1. Kat in ’t bakkie, zo lijkt het, maar Javier Irureta, de coach van de tegenstander, geeft niet op. “Als we alsnog bij de laatste vier geraken, ga ik op bedevaart naar Compostela. Desnoods op mijn knieën”, zegt hij, en dat inspireert zijn spelers.

In de terugmatch toont Deportivo waarom het voor de derde keer in vier jaar zo ver geraakt is en na Real Madrid de beste Spaanse ploeg van het moment is. Topschutter Walter Pandiani zet in Riazor meteen de toon door van Paolo Maldini weg te draaien en de 1-0 voorbij Dida te trappen. Juan Carlos Valeron en Albert Luque maken er later 3-0 van, de 4-0 van Fran blijkt zelfs overbodig. Het is de eerste keer ooit in de Champions League dat een nederlaag met drie goals verschil nog wordt opgehaald. En dus houdt Irureta woord. “Wonderen bestaan! Na het seizoen zal ik de tocht maken.”

Valeron rent juichend weg, maar de fotograaf focust nog meer op de ontgoocheling bij Dida en Alessandro Nesta. — © Getty Images

2. Neymar nekt toekomstige club

Kwartfinales 2016-2017 PSG - FC Barcelona: 4-0 FC Barcelona - PSG: 6-1

Als een terugmatch van een 1/8ste finale een eigen Wikipedia-pagina krijgt, dan weet je het wel. Geen mens die er op 8 maart 2017 aan denkt om die aan te maken, want FC Barcelona had op Valentijnsdag in plaats van een mooi cadeau een pandoering gekregen van Paris Saint-Germain. 4-0 werd het, na goals van Angel di Maria (2x), Julian Draxler en Edinson Cavani.

Desondanks zit Camp Nou afgeladen vol voor de return. 96.290 toeschouwers hopen toch nog waar voor hun geld te krijgen en dat lukt vrij snel, want na drie minuten opent Luis Suarez de score. Dankzij een owngoal van Layvin Kurzawa en een penalty van Lionel Messi staat het na rust 3-0, maar doordat Cavani tegenscoort, heeft Barça nóg drie doelpunten nodig. De klok tikt, en twee minuten voor tijd kan PSG eigenlijk niks meer overkomen. Alleen een Vitosha Sofia-scenario met drie late goals – de Antwerp-fans weten wel waarover het gaat – kan hen nog nekken, maar wie gelooft daarin? Wel… Op z’n minst Neymar. Tussen minuut 88 en 95 trapt de Braziliaan een vrijschop tegen de touwen, zet hij een (omstreden) penalty om en geeft hij nog een assist voor Sergi Roberto, die in de slotseconden de 6-1 (!) op het bord zet. De remontada (Spaans voor ‘comeback’) is een feit en wordt een begrip. “Het is mijn mooiste herinnering ooit”, zou Neymar later zeggen. Terwijl hij bij PSG speelt.

Dé man in de remontada, moest ook Messi toegeven: Neymar. — © EPA

3. De Romeinse remontada

Kwartfinales 2017-2018 FC Barcelona - AS Roma: 4-1 AS Roma - FC Barcelona: 3-0

Eén jaar na hun eigen crazy comeback zijn ze in Barcelona blijkbaar al vergeten dat zoiets mogelijk is. Na de 4-1-zege in de heenmatch van de kwartfinales tegen AS Roma is er geen haar op de hoofden van Messi en co. dat denkt ze dat nog uit handen geven. Nochtans waarschuwt Radja Nainggolan hen: “We moeten geloven dat we tot iets groots in staat zijn. We kunnen Barça pijn doen.”

Profetische woorden, want in het Stadio Olimpico veegt Roma de vloer aan met de Spanjaarden. Ze scoren al na zes minuten via Edin Dzeko, die ook de belangrijke uitgoal had gemaakt, en blijven de Spanjaarden onder druk zetten. Na rust kan Daniele De Rossi vanaf de stip de 2-0 maken en kopt Kostas Manolas zowaar de 3-0 binnen. Beide heren hadden in Camp Nou nog een eigen doelpunt gemaakt, maar zetten de boel nu volledig op zijn kop. Marc-André ter Stegen weet niet wat hem overkomt, want hij had zich in de vorige negen Europese duels amper drie keer moeten omdraaien en nu drie keer in één match. Roma voor het eerst in zijn Champions League-geschiedenis naar de halve finales en Barcelona met de staart tussen de benen naar huis. “Op deze manier uitgeschakeld worden doet veel pijn”, zegt trainer Ernesto Valverde. Zoiets zou hem niet snel meer overkomen. Zou je denken.

Een vierend Roma, met uiteraard Nainggolan op kop. — © AFP

4. De avond van Origi

Halve finales 2018-2019 FC Barcelona - Liverpool: 3-0 Liverpool - FC Barcelona: 4-0

Hoe moet Liverpool in godsnaam een 3-0 ophalen tegen Barcelona, als zowel Mo Salah als Roberto Firmino geblesseerd ontbreken? Onbegonnen werk, lijkt het. Met Divock Origi staat een Belg aan de aftrap, wat leuk is, maar de 24-jarige spits heeft zelfs nog nooit in de Champions League gescoord.

Voor alles is er een eerste keer natuurlijk en dat blijkt die avond op Anfield, waar hij na zeven minuten al in de rebound raak treft. En als na rust de ingevallen Georginio Wijnaldum er 2-0 en 3-0 van maakt, zorgt hij er ook nog eens voor dat er zelfs geen verlengingen aan te pas komen. De assist komt van Trent Alexander-Arnold, die de listigste corner aller tijden trapt wanneer de Barça-spelers nog staan te slapen, en Origi trapt de 4-0 overhoeks binnen. Na de remontada en de romantadaschrijven de kranten nu van de redmontada, waarmee de Reds voor het tweede jaar op rij de finale bereiken. Ook voor Alisson is het speciaal, want hij stond een jaar eerder bij Roma in doel en keept nu bij Liverpool, maar Origi is toch de gevierde held. En of er misschien nog zo’n Origi-momentje aankomt, wordt hem na afloop gevraagd. “Ik hoop het”, zegt hij glimlachend... en jawel: in de finale tegen Tottenham weet hij de verlossende 2-0 te maken.

Dankzij zijn goals tegen Barça zullen de Liverpool-fans Origi niet gauw vergeten. — © EPA-EFE